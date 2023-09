Caso Portanova | la vittima al cronista | ' Se fosse stata sua figlia avrebbe detto lo stesso?'

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Uno stupro di gruppo. Quante volte, in queste ultime settimane, ne abbiamo sentito parlare? Da Palermo a Caivano, la violenza ...

Curiosità: La terza stagione di Squadra antimafia - Palermo oggi viene trasmessa su Canale 5 dall'8 aprile al 10 giugno 2011.

Uno stupro di gruppo. Quante volte, in queste ultime settimane, ne abbiamo sentito parlare Da Palermo a Caivano, la violenza ...Ilnon è chiuso, ma Manolo, il calciatore condannato per stupro a 6 anni con rito abbreviato, in attesa del ricorso, può giocare. Ha vinto infatti il ricorso al tribunale ...

Caso Portanova, la giovane vittima: "Se un gol riabilita dallo stupro non c'è speranza" La Repubblica Firenze.it

Caso Portanova, la lettera della vittima: «Se un gol riabilita da uno stupro non abbiamo speranza» Open

La 22enne vittima di una violenza sessuale di gruppo ha scritto una lettera dopo che il radiocronista Rai Nicola Zanarini aveva parlato di un gol meraviglioso di Portanova «che mette a tacere le polem ...Dopo un gol del giocatore, il radio giornalista Rai Nicola Zanarini ha pronunciato queste parole: «Un gol meraviglioso, il primo di Manolo Portanova ... abbia una moglie o delle figlie. In tal caso mi ...