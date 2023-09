Caso Foa | «Possiamo dire ad alta voce che la disinformazione non è pluralismo»

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Per avere un punto di vista inedito nel mezzo del clamore mediatico sollevato dalla puntata del 19 settembre di Giù la maschera, la trasmissione radiofonica condotta da Marcello Foa che ha ospitato il medico no-vax Citro della Riva, abbiamo chiesto lumi a chi – nella mattinata di Radio1 – era solito fare divulgazione e darall’informazione verificata. Michelangelo Coltelli, fondatore del progetto di debunking Butac, veniva spesso ospitato nel corso della trasmissione Forrest, condotta da Luca Bottura e Marianna Aprile. Per questo, oggi, è molto dispiaciuto di quello che si sta verificando in uno spazio di comunicazione – quello della mattinata del servizio radiofonico pubblico – che è educativo, quasi pedagogico per l’ascoltatore italiano. LEGGI ANCHE > La giravolta della Rai: lascia che Della Riva intervenga in trasmissione e poi si dissocia Butac e il ...