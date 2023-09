Casellati “Sul premierato siamo vicini al traguardo”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 20 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – La riforma sul“Sarà un modello italiano perchè non svuoterà le prerogative del capo dello Stato”. Lo afferma la ministra per le Riforme istituzionali Maria Elisabetta Albertiin una intervista a “La Stampa”. “Penso che per le riforme serva un tempo di maturazione. Certo se ne parla da quarant'anni. Ci sono stati discorsi, confronti, commissioni bicamerali, da parte del centrodestra e del centrosinistra. C'è unanime consapevolezza che il sistema parlamentare, così com'è stato delineato dalla nostra Costituzione, non abbia garantito la stabilità. Parlano i numeri: in 75 anni di storia repubblicana, abbiamo avuto 68 governi con durata media di 14 mesi” sottolinea. “Mi sento dire spesso: ‘ma con tutti i problemi che abbiamo noi parliamo di riforme istituzionali?' Ma questa è la riforma delle riforme. Senza governi ...