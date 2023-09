Case popolari in cambio di soldi | tre arresti a Salerno VIDEO

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Sono accusate di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, accesso abusivo ad un sistema informatico e falsità commessa da pubblici impiegati tre persone arrestate questa mattina dai carabinieri della Compagnia di. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare aglidomiciliari nei confronti di Giovanni Scafuro, responsabile fino a dicembre 2021 dell’unità operativa complessa inquilinato dell’Acer; Pasquale Petrillo, già dipendente dell’Istituto Autonomodie Armando del Giorno. I tre, secondo la ricostruzione accusatoria, avrebbero assegnato illecitamente alloggi di edilizia popolare ubicati in provincia dia famiglie prive dei ...

Curiosità: L'edilizia residenziale pubblica (in sigla ERP, conosciuta anche come edilizia popolare) è un'espressione con la quale ci si riferisce comunemente a tre tipi di operazioni edilizie che vedono l'attivazione della pubblica amministrazione, a livello statale e/o regionale e/o locale, per offrire ai consociati dei beni immobili abitativi in proprietà, in locazione o in superficie.

che, infine, materialmente avrebbe assegnato le unità immobiliari manomettendo il sistema informatico di gestione delle. Riscontro della condotta delineata è stato ritenuto l'arresto in ...Tra gli arrestati figurano l'ex responsabile dell'Unità Operativa Complessa Inquilinato dell'Acer (Agenzia campana edilizia residenziale) e un ex dipendente dell'Istituto Autonomodi ...

