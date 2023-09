Casa Bianca nel caos | il figlio di Biden fa causa al padre del governo Joe

(Di mercoledì 20 settembre 2023)contro. Se la scorsa settimana era stata una caporetto per la famiglia del presidente degli Stati Uniti, con ilHunter rinviato a giudizio (prima volta di undi presidente in carica) per l'acquisto illegale di una pistola, la richiesta di avvio della procedura di impeachment per ilJoe che era pure stato umiliato dalla richiesta del Washington Post di non ricandidarsi alla, quella appena iniziata (di settimana) non è partita meglio. Ieri, infatti, Hunterha avviato unacontro l'IRS (Income Revenue Service, l'equivalente della nostra Agenzia delle entrate), rea, secondo lui e i suoi legali di aver illegalmente diffuso dati circa le sue entrate e le tasse dovute al fisco. Così ...

Curiosità: La Casa Bianca (in inglese: White House) è la residenza ufficiale del presidente degli Stati Uniti e sede della presidenza stessa. Si trova al numero 1600 di Pennsylvania Avenue a Washington ed è stata la residenza di ogni presidente degli Stati Uniti da John Adams in poi. Il termine "Casa Bianca" è spesso usato per metonimia per riferirsi agli uffici del presidente e dei suoi consiglieri.

'Little Boxes', questo il titolo, scatolette in inglese, vede la commssaria,e eterosessuale,... Diceva di essere zoppo, senza unae di avere l'Aids. Vide salire sul treno la... 'Papà, ma ...I ritmi bassi, teoricamente più favorevoli ai padroni di, in realtà si sono trasformati nel ... Al 51' Pellacani alza bandieraper un fastidio muscolare, Sdengo sceglie capitan Brosco per ...

Casa Bianca, incontro Sullivan-Wang sincero e costruttivo Agenzia ANSA

I demoni di Hunter Biden: il processo che ora fa tremare la Casa Bianca ilGiornale.it

"Se Donald Trump conosce la formula per concludere la guerra ce lo dica".Lo ha reso noto il suo avvocato. In una lettera al giudice, il legale Abbe Lowell ha anche chiesto che la prima apparizione in tribunale si svolga a distanza ...