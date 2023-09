Carolina Marconi | torna la paura dopo il cancro al seno | “C’è qualcosa al fegato”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Era il 2021 quandoannunciava di avere un tumore alaver affrontato la malattia, ora l’ex gieffina si deve sottoporre a controlli di routine puntuali, e uno di questi è appena stato fatto. Pochi giorni fa aveva, infatti, erata su Instagram per aggiornare ancora una volta i suoi fan e aveva spiegato di dover affrontare dei nuovi esami che le mettevano una “incredibile”. Sei giorniquesti esami, sempre dal suo account social, la showgirl rompe il silenzio e, accanto a una foto mentre abbraccia il suo compagno Alessandro Tulli, fa sapere molto spaventata dagli esiti. “Ho pensato tanto prima di pubblicare questo post ma faccio quello che sento, dico sempre la verità anche perché mi avete fatto tanta ...

«Non c’è mai pace», scrive con amarezza sui social Carolina Marconi , modella venezuelana ex concorrente del Grande Fratello che a novembre del 2021 ...

Carolina Marconi ha annunciato nel 2021 di avere un tumore al seno, malattia scoperta quando si stava sottoponendo a una serie di esami trolli per ...

Sono giorni d’ansia per Carolina Marconi . L’ex concorrente del “Grande Fratello”, che ha lottato contro un tumore aggressivo al seno ...

approfondimento, i controlli dopo il cancro: "C'è qualcosa al fegato" FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Approfondimenti Ezio Bosso, la storia del pianista in 15 foto Nel ..."Nella tac c'è qualcosa al fegato"., showgirl venezuelana naturalizzata italiana nota al pubblico anche per aver preso parte alla quarta edizione del Grande Fratello, in un lungo post su Instagram condivide la sua ...

Carolina Marconi di nuovo in ansia: "Nella tac c'è qualcosa al fegato" L'HuffPost

Carolina Marconi, i controlli dopo il tumore al seno: «Sono sparita perché nella Tac hanno trovato qualcosa al fegato ... Open

La showgirl, che aveva vinto il cancro, ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui annuncia di dover fare nuovi controlli. "Una doccia fredda, ...La showgirl venezuelana, conosciuta per aver partecipato alla quarta edizione de ‘Il grande fratello’, ha condiviso sui social la preoccupazione dopo la ...