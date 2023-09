(Di mercoledì 20 settembre 2023) Qualche giorno faaveva raccontato ai fan la 'paura incredibile' per gli esami di routine a cui doveva sottoporsi dopo la rimozione di un tumore al seno che le era stato diagnosticato ...

Curiosità: Carolina Marconi (Caracas, 12 aprile 1978) è una showgirl e attrice venezuelana naturalizzata italiana, nota per aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello.

Qualche giorno faaveva raccontato ai fan la 'paura incredibile' per gli esami di routine a cui doveva sottoporsi dopo la rimozione di un tumore al seno che le era stato diagnosticato due anni fa. La ...La è una showgirl e attrice venezuelana naturalizzata italiana,nota per aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello e alla settima del reality in versione Vip , qualche giorno fa ha confessato sui social di essersi sottoposta ad dei ...

Carolina Marconi: “E’ stata una doccia fredda, devo fare nuovi controlli” TGCOM

Grande Fratello Vip, Carolina Marconi: "Dopo i controlli in ospedale, nella la TAC c'è qualcosa al fegato, è durissima " ComingSoon.it

Carolina Marconi combattente encomiabile. Non importa se qualcuno le dice che porta iella confidarsi troppo con i follower, lei da credente preferisce raccontare la verità e condividere l’ansia. “I ri ...L'ex gieffina ha condiviso su Instagram gli esiti degli ultimi controlli dopo aver sconfitto il suo tumore al seno due anni fa.