Carolina Marconi choc | “Ho qualcosa al fegato | sono spaventata” | servono accertamenti

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La due volte ex concorrente del Grande Fratello torna a parlare sui social e aggiorna sulle attuali condizioni: l’annuncio diA due anni dall’annuncio del tumore al seno,è tornata finalmente a fare i conti con una vita normale. Ma gli ultimi giorni hanno portato in serbo notizie non felicissime per la due volte ex concorrente del Grande Fratello. La bellissimainfatti ha aggiornato i fan sull’esito di una visita effettuata alcuni giorni fa, al quale dovranno fare seguito nuovi: “I risultatiusciti mammografia -eco ok, ma nella la tac c’èale quindi dovrò fare un’altra risonanza con il contrasto per vedere realmente di cosa si tratta. È stata una doccia ...