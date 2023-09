Caro benzina | il cartello medio dei prezzi è stato un fallimento | il M5s propone di abolire l’obbligo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ilnon è riuscito in alcun modo a evitare ilcarburanti. Anzi, il prezzo dellaè costantemente aumentato da quando èintrodotto (a inizio agosto)di esporre il costoregionale in tutti i distributori. Per questo motivo il Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento al dl Asset per eliminare questo obbligo. Per i senatori del Movimento 5 Stelle, Luigi Nave e Gabriella Di Girolamo, firmatari dell’emendamento, “i risultati parlano chiaro: le diverse strategie del tandem Meloni-Urso suidei carburanti hanno avuto esiti nefasti, cone diesel che battono un record dietro l’altro sulle tariffe al litro”. L’emendamento del M5s per...