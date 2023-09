Carloforte | alla scoperta di storia | tradizioni e lingua dell’isola di san Pietro

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L’isola di San, situata a sud ovest della Sardegna e il cui centro abitato,, conta attualmente poco più di 5900 abitanti, può essere considerata una perla rara nel Mediterraneo. I colori, i sapori e l’atmosfera che si respira appena scesi dal traghetto fanno sì che l’isola, famosa per le sue spiagge cristalline, ospiti ogni anno migliaia di turisti attirati dsua, dalle suee costumi, dal suo singolare dialetto che la distinguono in tutto e per tutto dal territorio circostante in cui è ubicata.L’isola di Sanfu frequentata già nel periodo nuragici, ...

Curiosità: Carloforte (U Pàiže, ossia "Il Paese" in ligure tabarchino, Carluforti in sardo campidanese) è un comune italiano di 5 926 abitanti della provincia del Sud Sardegna.

Il territorio comunale comprende l'isola di San Pietro nella sua interezza e alcune isole minori che la circondano, al largo della sub-regione del Sulcis-Iglesiente, in Sardegna; l'isola è situata a circa 10 km dalla costa sudoccidentale sarda e costituisce, insieme alla vicina isola di Sant'Antioco e ad altri isolotti e scogli vicini alle sunnominate due isole, l'arcipelago del Sulcis. Carloforte è stato anche un comune onorario dell'ex provincia di Genova e fa parte del circuito dei "I borghi più belli d'Italia".

