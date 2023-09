Carlo III | le foto del royal tour in Francia con la regina Camilla

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Prima visita ufficiale oltremanica per i sovrani, che trascorreranno i prossimi tre giorni tra Parigi e Bordeaux. Ad accoglierli, Emmanuel Macron e la moglie Brigitte, in pompa magna (con sorvolo della Patrouille de France e dellaAir Force insieme)

Curiosità: Carlo III (nato Charles Philip Arthur George; Londra, 14 novembre 1948) è il re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri quattordici reami del Commonwealth.

Occasione, questa, che gli permise di fare visita a Edoardoe alla moglie, , nella loro villa ai margini del Bois di Boulogne, uno tra i parchi più famosi di Parigi. In realtàera già stato ...Il re accolto dal presidente, omaggio alla memoria dei caduti

Carlo III e la consorte Camilla sono atterrati all'aeroporto parigino di Orly per la prima visita ufficiale in Francia del sovrano britannico. La coppia reale è stata accolta a ...