Carlo e Camilla | al via il royal tour a Parigi Con sentimenti di amore-odio per la Ville Lumière

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La famiglia reale britannica ha un rapporto di lunga data con la Francia, a cominciare dalla rivoluzionaria visita che la regina Vittoria fece oltremanica nel 1855. Di tutti i membri dellafamily, però, ce n’è uno che vive un rapporto dicon la. E quell’uomo è proprio reIII. Oggi che inizia il suonel Paese – il viaggio era già in programma lo scorso marzo ma è stato rimandato alla fine dell’estate a causa delle forti proteste interne dell’epoca – il sovrano è costretto a fare i conti con emozioni e conflitti interiori causate da eventi che, in modi diversi, sono collegati alla capitale ...

Curiosità: Camilla Rosemary Shand, coniugata Mountbatten-Windsor (in precedenza coniugata Parker Bowles; Londra, 17 luglio 1947) è la regina consorte del Regno Unito e degli altri quattordici reami del Commonwealth delle nazioni dal 2022, in quanto seconda moglie di Carlo III.

Carlo e Camilla a Parigi, l'incontro con Macron e la cena a Versailles: 150 vip, anche Mick Jagger, Arnault e ilmessaggero.it

Re Carlo III e Camilla a Parigi, al via la visita di Stato in Francia. LE FOTO Sky Tg24

Al via il royal tour di Carlo e Camilla a Parigi. Una tre giorni di amore e odio per la capitale francese. Scopri di più su Amica.it ...Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati a Parigi per una visita di Stato della durata di tre giorni. Atterrati all'aeroporto parigino di Orly, sono stati accolti dal premier Elisabeth Borne. La ...