Carlo e Camilla a Parigi | l' incontro con Macron e la cena a Versailles | 150 vip | anche Mick Jagger | Arnault e Hugh Grant

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La Francia stende il tappeto rosso per. Il re e la regina sono atterrati all'aeroportono di Orly per la prima visita ufficiale in Francia del sovrano britannico. La coppia...

Curiosità: Camilla Rosemary Shand, coniugata Mountbatten-Windsor (in precedenza coniugata Parker Bowles; Londra, 17 luglio 1947) è la regina consorte del Regno Unito e degli altri quattordici reami del Commonwealth delle nazioni dal 2022, in quanto seconda moglie di Carlo III.

Poi, poco prima delle 15,III esi recheranno a pochi passi, sulla piazza antistante Notre - Dame de Paris assieme alla coppia presidenziale. È previsto un breve incontro con il team di ...Inoltre sempre nella capitale, insieme aIII si confronterà con del personale militare francese per ottenere maggiori dettagli sui compiti di collaborazione in materia di difesa tra i ...

Nella loro prima visita nel Paese come Re e Regina, Carlo, 76 anni, e Camilla, 74 anni, divideranno il loro tempo tra Parigi e Bordeaux. Oltre alla cena stellata di stasera, Carlo e Camilla hanno 21 ...