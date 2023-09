Carlo Alvino sbotta | “Incredibile cosa ha fatto l’ANSA al Napoli | Da non credere”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 20 settembre 2023)furioso conper aver inizialmente estromesso iltra le italiane in Champions, poi ha corretto. CALCIO. Polemiche sui social per l’omissione delin alcuni articoli e servizi dedicati alle squadre italiane impegnate in Champions League. In particolare nel mirino sono finitie Sky. In un primo articolo di presentazione delle italiane in Champions, l’agenzia ANSA non aveva inserito il, salvo poi correggere dopo le critiche. Un errore che hainfuriare i tifosi azzurri e scatenato la reazione del giornalista: “C’era una volta la mitica agenzia ANSA…Incompetenza o malafede?”. C’era una volta la mitica agenzia ?@Agenzia Ansa? ...