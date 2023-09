Carburanti | benzina self poco sopra 2 euro - litro e gasolio sopra 1 | 94

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Quotazioni dei prodotti raffinati ancora in calo per lae in lieve aumento per il. Brent sempre a 94 dollari. La media nazionale dei prezzi dellainservice èi ...

Curiosità: Per accisa, in scienza delle finanze si intende una imposta sulla fabbricazione e vendita di prodotti di consumo applicata sulla quantità del prodotto, invece che sul suo prezzo (come invece avviene con l'IVA). Inoltre l'accisa è applicata una sola volta (alla fabbricazione o alla vendita), mentre l'IVA viene applicata ad ogni passaggio di mano del bene. Nella maggioranza dei paesi del mondo il prezzo dei carburanti è gravato da accisa, in particolare nei paesi non produttori.

... rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 2,005 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 2,011, pompe bianche 1,992), diesel self service a 1,942 euro/litro (+3, ...Gli operatori del settore, infatti, attraverso il periodico aggiornamento del portale 'Osservaprezzi', sono tenuti a comunicare i prezzi praticati, i quali devono anche essere esposti ...

Caro carburanti, benzina oltre i 2 euro al self service. Si studia un mini bonus HDmotori

Roma, 20 set. (askanews) – Quotazioni dei prodotti raffinati ancora in calo per la benzina e in lieve aumento per il gasolio. Brent sempre a 94 dollari. La media nazionale dei prezzi della benzina in ...Per quanto riguarda i carburanti, l'API ha registrato un'aggiunta di 0,732 milioni di barili di benzina e un calo di 0,258 milioni di barili di distillati. Nella settimana precedente aveva registrato ...