Carburante | prezzi benzina e diesel oggi 20 settembre

Curiosità: Per accisa, in scienza delle finanze si intende una imposta sulla fabbricazione e vendita di prodotti di consumo applicata sulla quantità del prodotto, invece che sul suo prezzo (come invece avviene con l'IVA). Inoltre l'accisa è applicata una sola volta (alla fabbricazione o alla vendita), mentre l'IVA viene applicata ad ogni passaggio di mano del bene. Nella maggioranza dei paesi del mondo il prezzo dei carburanti è gravato da accisa, in particolare nei paesi non produttori.

benzina e diesel oggi 20 settembre 2023: fermi i listini dei maggiori marchi di, ma la Staffetta Quotidiana registra da parte delle pompe bianche. Le medie dell'Osservatorio...Nel periodo del 'controesodo' estivo, i finanzieri del Comando Provinciale di Rimini hanno proseguito l'attività di controllo a tutela dei cittadini in materia di trasparenza deidelanche in ragione della notevole instabilità che ne condiziona la tendenza. A partire dall'inizio del mese di agosto sono stati 15 gli interventi operati nei confronti di impianti ...

Prezzi folli per i generi alimentari: colpa del caro benzina Virgilio Motori

Benzina prezzo oggi sopra i 2 euro in self, gasolio al massimo del 2023 Adnkronos

Tiguan plug-in offre un’autonomia elettrica di circa 100 km e la possibilità di ricarica rapida a corrente continua DC.Fermi i grandi marchi, rialzano pompe bianche: costo medio della verde self service a 2,005 euro/litro, gasolio a 1,942 euro/litro ...