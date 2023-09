Capodoglio trovato morto a Ostia | la lunghezza è sorprendente

(Di mercoledì 20 settembre 2023)di 10 metrisugli scogli di. E' successo all'altezza del civico 30 del lungomare Duca degli Abruzzi, in zona piazza Gasparri, nel X Municipio di Roma Capitale. A segnarlo alcuni pescatori che hanno rinvenuto l'enorme cetaceo alla deriva, contattando successivamente Daniela Silvia Pace del dipartimento di biologia ambientale dell'Università La Sapienza. Sul posto è così giunta la Capitaneria di Porto, l'esperto biologo Valerio Manfrini e personale dell'ufficio demanio del Comune di Roma. Monitorato l'animale, si trovava al largo senza vita, poi si è incastrato tra le rocce marine della barriera frangiflutti, la struttura artificiale situata a ridosso della costa. L'acqua, la corrente e le onde hanno poi iniziato a sbattere l'animale tra gli scogli con parti dell'animale spiaggiate sul ...

Curiosità: Il capodoglio (Physeter macrocephalus, Linnaeus, 1758) o fisetere (dal greco fst, phsetr, "sfiatatoio", "che soffia") è il più grande di tutti gli Odontoceti e il più grande animale vivente munito di denti: misura infatti fino a 18 metri di lunghezza. L'enorme testa e la forma caratteristica del capodoglio, così come il ruolo centrale che ricopre in Moby-Dick di Herman Melville, hanno consentito a molti di descriverlo come l'archetipo della balena. Anche a causa di Melville il capodoglio viene associato comunemente con il Leviatano della Bibbia.

