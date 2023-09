Capello su Reijnders | ‘Mi ha sorpreso la sua assenza | l’unico che sa fare un passaggio in verticale’

Curiosità: L'Associazione Calcio Milan, meglio nota come AC Milan, o semplicemente Milan (AFI: /'milan/), è una società calcistica italiana fondata nel 1899 con sede nella città di Milano. Milita nella Serie A, massima serie del campionato italiano di calcio, dalla sua introduzione nella stagione 1929-1930, dove ha giocato pressoché stabilmente: da allora, infatti, ha partecipato a 89 campionati di Serie A a girone unico su 91, vincendone 19 (di questi tre prima dell'istituzione del girone unico, divenendo la seconda squadra, dopo il Genoa, a vincere il campionato italiano, e 16 dall'istituzione della Serie A), e a due campionati di Serie B nelle stagioni 1980-1981 e 1982-1983. L'esordio in massima serie nel periodo antecedente il girone unico risale al 1900.

Capello: "Mi sorprende l'assenza di Reijnders, l'unico che sa inventare un passaggio" Milan News

Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato a Sky prima di Milan Newcastle. Queste le sue dichiarazioni su Reijnders Fabio Capello ha parlato a Sky prima di Milan Newcastle. REIJNDERS IN PANCHINA – «Mi s ...