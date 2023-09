Capello | “Il Napoli potrebbe svegliarsi in Champions come il Milan | quest’anno è troppo pigro”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Fabioha presentato la sfida diLeague trae Braga, facendo il punto sui partenopei: “Rispetto allo scorso anno sono più pigri e non pressano altrettanto bene. Chissà se riusciranno a mostrare nuovamente questo nuovo spirito. Con l’arrivo in panchina di Rudi Garcia la squadra ha perso determinate caratteristiche con cui aveva vinto il campionato, ovvero un sistema di gioco basato su tanti passaggi e con giocatori con grande fantasia“.tuttavia non appare eccessivamente pessimista: “Ieri abbiamo visto unreduce dalla sconfitta nel derby che insi è risvegliato. Vedremo se succederà lo stesso al“. SportFace.

Curiosità: Fabio Capello (Pieris, 18 giugno 1946) è un ex calciatore e allenatore di calcio italiano, di ruolo centrocampista.

