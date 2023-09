Capello duro sul Psg | ‘Senza Mbappè è una squadra ridicola’

Curiosità: Fabio Capello (Pieris, 18 giugno 1946) è un ex calciatore e allenatore di calcio italiano, di ruolo centrocampista.

Champions League Show Federica Masolin, Fabio, Alessandro Costacurta, Paolo Condò ed ...e battuti nel secondo tempo dalla squadra di Ancelotti VALENCIA - ATLETICO MADRID 3 - 0 5' e 34', 54'...Non so se sia stato mal consigliato, se abbia volutamente assunto un atteggiamento più '' ... Mentre Pioli fantasticava di mancate scuse ai tifosi (25 anni fa un signore di nome Fabio, che ...

Capello distrugge Pioli prima di Milan-Newcastle: cosa ha capito ... Fanpage.it

Capello smaschera Mancini dopo la fuga in Arabia Saudita: Ha ... Fanpage.it

Fabio Capello a Sky parla così del Psg, avversario del Milan in Champions League: Senza Mbappè è una squadra ridicola. Non è tra le favorite per la Champions. Ho visto le prime due gare e ha mostrato ...Duro attacco di Fabio Capello a Stefano Pioli in diretta TV su Sky nel prepartita di Milan-Newcastle di Champions League: l’ex allenatore ...