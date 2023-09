Capalbio Film Festival | grande successo di pubblico e proiezioni sold-out

(Di mercoledì 20 settembre 2023)di-out per l'edizione 2023 diche si è svolta dal 14 al 17 settembre. Tra cinema, arte e sostenibilità ambientale un ricco programma di incontri,con registi, sceneggiatori, autori e interpreti ha animato per quattro giorni la cittadina della Maremma toscana. Annunciate le date della prossima edizione che si svolgerà dal 19 al 22 settembre 2024. Tra i tanti ospiti presenti Liliana Cavani con Claudia Gerini e Francesca Inaudi, Margherita Buy, Micaela Ramazzotti, Anna Foglietta, Lyda Patitucci, Niccolò Falsetti, Silvia D'Amico, Francesco Turbanti, Yile Yara Vianello, Andrea Bosca, Davide Livermore, Marzia Ubaldi, Davide Minnella, Francesco Scianna, Filippo ...

Curiosità: Capalbio è un comune italiano di 3 862 abitanti della provincia di Grosseto in Toscana.

Grande successo di pubblico e proiezioni sold - out per l'edizione 2023 diFestival che si è svolta dal 14 al 17 settembre. Tra cinema, arte e sostenibilità ambientale un ricco programma di incontri, proiezioni con registi, sceneggiatori, autori e interpreti ha ...Grande successo di pubblico e proiezioni sold - out per l'edizione 2023 diFestival che si è svolta dal 14 al 17 settembre 2023. Tra cinema, arte e sostenibilità ambientale un ricco programma di incontri, proiezioni con registi, sceneggiatori, autori e ...

Cinema, arte e sostenibilità al Capalbio Film Festival 2023 Sky Arte

Al via il Capalbio Film Festival, apre Cavani chiude Ramazzotti Agenzia ANSA

Grande successo di pubblico e proiezioni sold-out per l’edizione 2023 di Capalbio Film Festival che si è svolta dal 14 al 17 settembre.Reduce del successo alla Mostra del Cinema di Venezia con il suo esordio da regista nel film «Felicità», l’attrice sta attraversando una fase di rinascita.