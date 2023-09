(Di mercoledì 20 settembre 2023) Nubi giudiziarie si addensano sulle recenti nomine dei rappresentanti delle parti sociali, pubblicate anche in Gazzetta ufficiale . CGIL E UIL SUL PIEDE DI GUERRA I sindacati sono sul piede di guerra ...

Parti sociali sul piede di guerra contro le nomine deldi Brunetta. I ricorsi rischiano di far slittare la discussione sul salario minimoalguidato da Renato Brunetta, mentre sembra allontanarsi il parere sul salario minimo previsto entro la seconda settimana di ottobre. Nubi giudiziarie si addensano sulle recenti nomine dei ...Reintegrato Lissner,al San Carlo di Napoli con 2 sovrintendenti Il giudice del Lavoro ... Accordo tra Mimit esulle attività di studio per il made in Italy Il ministro Adolfo Urso e il ...

Caos al Cnel, rischio sospensiva. Slitta il parere sul salario minimo Policy Maker