Canoa slalom | Mondiali 2023 | quattro azzurri in semifinale nella canadese | Raffaello Ivaldi passa con il secondo tempo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Giornata di batterie aididi scena a Lee Valley, in Gran Bretagna. Si comincia con le gare di, che hanno così i trenta finalisti sia tra gli uomini che tra le donne. Italia che sorride conelementi su sei totali che saranno in gara anche venerdì 22 settembre.si conferma in gran formagara maschile:ggio inin carrozza con ilassoluto in 84.40, alle spalle del solo Miquel Trave in testa in 84.07 anche con una penalità in porta 16. Entra tra i migliori trenta anche Paolo Ceccon, ventisettesimoprima batteria e ottavoseconda in 87.63, mentre è fuori ...