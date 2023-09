Campi Flegrei | l' esperto | ' Il piano d' emergenza in caso di eruzione è irrealistico'

Curiosità: I Campi Flegrei (dal greco antico f, phlégo, "brucio") sono una vasta area situata nel golfo di Pozzuoli, a ovest della città di Napoli e del suo golfo. L'area è nota sin dall'antichità per la sua vivace attività vulcanica. È un antico supervulcano. L'area flegrea comprende in particolare i comuni di Napoli, Pozzuoli, Quarto, Giugliano in Campania, Bacoli e Monte di Procida.

Ci si concentra sul rischio sismico ma non sulla possibilità di un'eruzione. E il piano d'emergenza in caso di eruzione dei, il supervulcano campano, è "irrealistico". Lo ha detto Giuseppe Mastrolorenzo , vulcanologo e primo ricercatore dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia in un'intervista a "...Le scosse di terremoto delle ultime settimane hanno alzato il livello di attenzione suidove, come abbiamo visto sul Giornale.it , esiste già un piano di evacuazione ben dettagliato per mettere in salvo la popolazione che abita l'area, circa 800mila abitanti. Il problema, ...

Campi Flegrei, l'allarme del vulcanologo dell'Ingv dopo le scosse: «Possibile una super-eruzione: perché rischiamo di ... Open

Campi Flegrei, esperti divisi: "Terremoto non è il problema, richiamo di evacuare cittadini a eruzione in corso ... Il Riformista

Che sono: - In caso di maremoto (generato da un terremoto); - Collasso di una grande diga; - Attività vulcanica (per i vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli) - Incidenti nucleari o ...Per la prima volta in Italia il vincitore del premio internazionale Lyell Medal sarà celebrato all’interno del sito archeologico Macellum (c.d. Tempio di Serapide) ...