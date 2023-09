Campi Flegrei | Ingv | “Nessun dato precursore di un’eruzione”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNon c’è al momentodiimminente deie si continua a rilevare un fenomeno di bradisismo in atto: lo ha detto all’ANSA Francesca Bianco, direttrice del dipartimento Vulcani dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in relazione ad alcune affermazioni pubblicate sulla stampa relative a una possibile eruzione del vulcano. “Stiamo osservando un fenomeno bradisismico indotto indirettamente da una dinamica vulcanica eo dei dati indica che si tratti deldiprossima ad accadere”, ha rilevato Bianco. “A partire dal 2012 neiè stata proclamata un’allerta gialle e da allora sono state ...

Curiosità: I Campi Flegrei (dal greco antico f, phlégo, "brucio") sono una vasta area situata nel golfo di Pozzuoli, a ovest della città di Napoli e del suo golfo. L'area è nota sin dall'antichità per la sua vivace attività vulcanica. È un antico supervulcano. L'area flegrea comprende in particolare i comuni di Napoli, Pozzuoli, Quarto, Giugliano in Campania, Bacoli e Monte di Procida.

Giuseppe Mastrolorenzo , vulcanologo e primo ricercatore dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, lancia un nuovo allarme sulla pericolosa situazione nell'area dei. Il piano di emergenza per una eventuale eruzione nella zona, come riporta il Corriere della Sera , è irrealistico perché si basa 'su uno scenario probabilistico'. E, soprattutto, non ...'Da parte delle autorità si pone molto l'accento sul rischio sismico, ma neila sismicità non è mai stata particolarmente violenta, mentre il problema vero riguarda il fatto che le scosse attuali possono essere già i precursori dell'eruzione, che potrebbe essere ...

Campi Flegrei, l'allarme del vulcanologo dell'Ingv dopo le scosse: «Possibile una super-eruzione: perché rischiamo di ... Open

«Campi flegrei, rischiamo di evacuare la gente a eruzione in corso» Corriere

(LaPresse) I Campi Flegrei sono una vasta area situata nel Golfo di Pozzuoli, nota da sempre per la sua attività sismica e vulcanica. Nella ...“Da parte delle autorità si pone molto l’accento sul rischio sismico, ma nei Campi Flegrei la sismicità non è mai stata particolarmente violenta, mentre il problema vero riguarda il fatto che le ...