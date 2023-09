Camilla lo rivela solo adesso | ecco come la chiamano i figli di William e Kate

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 20 settembre 2023)Parker Bowles ha deciso di condividere un dettaglio molto intimo della sua vita privata da “nonna”ndo il suo soprannome. Per quantonon sia la “nonna di sangue” deidie Harry, la regina consorte ritiene George, Charlotte, Louis, Archie e la piccola Lilibet dei nipoti a tutti gli effetti. Anche perché purtroppo nonna Diana non ha potuto fare la conoscenza dei suoi nipotini che avrebbe adorato tanto quanto, se non di più, i suoi. Per quanto non sia la “vera” nonna,considera idie Harry suoi nipoti – (Fonte: ANSA) – FormatoNews.itE malgrado i malumori a Buckingham Palace conMiddleton, i più informati hanno riferito, infatti un ...