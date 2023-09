Camilla in rosa arriva a Parigi | la maledizione della scaletta

Carlo e Camilla sono atterrati a Parigi, ma l’arrivo per la Regina non è stato dei migliori. Infatti, mentre scende la scaletta dell’aereo un colpo di vento rischia di farla cadere. Ma c’è di peggio: le solleva la gonna mostrando quello che non dovrebbe essere visto e tenta di strapparle il cappello. Insomma, sono stati due minuti da incubo per la Sovrana, mentre suo marito Carlo non si accorge di niente e la lascia in balia delle raffiche moleste.

Camilla, bon bon rosa a Parigi

Carlo e Camilla sono finalmente arrivati a Parigi, dopo che il loro viaggio, previsto prima della pausa estiva, è stato rimandato per ragioni di sicurezza. Si tratta del primo tour di Stato di grande importanza che la coppia affronta da Re e Regina consorte. Così, Camilla, per andare sul sicuro, prende ispirazione da Elisabetta II e si veste di rosa confetto.

