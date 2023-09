Camilla Dot | Happiness Awaits in streaming e radio dal 22 09

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Dal 22 settembre 2023 sarà disponibile sulle piattaforme didigitale e in rotazionefonica “”, il primo singolo diDot. “” è un brano che racconta un viaggio introspettivo nell’oscurità dell’anima, ci proietta nel mondo interiore di una giovane ragazza che lotta con il dolore e le ombre della sua mente. Inizialmente incapace di trovare riposo, il buio si insinua nella sua stanza alle 4 del mattino, costringendola ad affrontare i suoi pensieri più oscuri. Con una melodia coinvolgente e struggente (la parte musicale affidata a Cristopher Bacco), la canzone ci accompagna nella discesa della protagonista nei meandri della sua tristezza. In questo momento di vulnerabilità, si addentra nel passato, rievocando i ...

