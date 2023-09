Camera | ok definitivo unanime con 312 sì Sport entra in Costituzione

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Via liberaalla revisione costituzionale che introduce lotra i valori tutelati dalla Carta fondamentale. L'aula della, in seconda deliberazione, ha approvato in via definitiva la modifica dell'articolo 33 dellacon 312 voti a favore, nessun contrario e nessun astenuto. La novità è contenuta in un nuovo comma dell'articolo 33 che recita: "la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell`attivitàiva in tutte le sue forme". La scelta di inserirlo nell'articolo 33 è stata dettata dal contenuto della norma che va dall'arte alla scienza, all'istruzione, dalle scuole alle università, all'alta cultura.La scelta del verbo 'riconosce' del nuovo comma richiama la formula linguistica dell`articolo 2 della Carta, ...

Curiosità: La Camera dei lord (in inglese: House of Lords), chiamata anche Camera dei pari, è una delle due assemblee parlamentari che costituiscono, insieme alla Camera dei comuni, il Parlamento del Regno Unito, di cui rappresenta la camera alta. Il nome completo e formale della Camera dei Lord è The Right Honourable the Lords Spiritual and Temporal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Parliament assembled, ovvero Gli Onorevoli Signori Spirituali (i prelati) e Temporali (i nobili) del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord riuniti in Parlamento.

Così, nell'Aula dellail ministro dello Sport e dei giovani, Andrea Abodi, poco prima del votosul ddl che introduce lo sport nell'articolo 33 della Carta. Abodi ha sottolineato di ...ROMA - Lo sport entra tra i valori tutelati dalla Costituzione. E' infatti arrivato dall'Aula dellail via liberaalla revisione costituzionale. La modifica dell'articolo 33 della Carta ha ottenuto 312 voti a favore e nessun contrario nè astenuto. Il nuovo comma ora recita: "La ...

Lo sport entra in Costituzione, ok definitivo della Camera - Ultima ... Agenzia ANSA

Camera, ok definitivo al progetto di legge per tutela dello sport in Costituzione Sky Tg24

Roma, 20 set. (askanews) - Via libera definitivo alla revisione costituzionale che introduce lo sport tra i valori tutelati dalla Carta ...ROMA (ITALPRESS) – Lo sport entra tra i valori tutelati dalla Costituzione. E’ infatti arrivato dall’Aula della Camera il via libera definitivo alla revisione costituzionale. La modifica dell’articolo ...