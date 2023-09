Camera | ok definitivo quasi unanime a ddl omicidio nautico | 268 sì

Curiosità: La camera ardente è un locale situato in abitazione privata o in edificio solenne (chiese, istituzioni civiche) dove avviene, secondo un'usanza risalente all'antica Roma e ripresa nella tradizione cattolica per poi convogliarsi anche in quella laica, la veglia funebre, che consiste nell'esposizione a parenti ed amici della salma prima della sua definitiva sepoltura per l'ultimo saluto, l'elogio funebre e la eventuale recita di preghiere. Non va confusa con la camera mortuaria, allestita in luogo pubblico (es.: ospedale dove avviene il decesso) e con funzioni diverse. L'aggettivo "ardente" è da ricondurre all'antica usanza di collocare fiaccole e candele accese nel locale dove riposa la salma, secondo un allestimento atto a creare un ambiente raccolto ove accogliere le visite, con cavalletti o un catafalco o un tappeto per appoggiare la bara.

L'aula dellaha dato il via liberaal ddl sull'omicidio nautico e le lesioni personali gravi e gravissime nautiche con 268 sì, un solo voto contrario e due astenuti. "Chiunque cagioni per colpa ...Nella puntata di 'Porta a Porta' del 13 ottobre del 1997 appariva nella terzadel Paese un ... ma quel mix tra cibo e politica, quell'umano - troppo - umano, segnò in modola ...

**Trasporti: ok definitivo Camera a legge su omicidio nautico** Gazzetta di Modena

**Trasporti: ok definitivo Camera a legge su omicidio nautico** La Sicilia

Roma, 20 set. (askanews) – L’aula della Camera ha dato il via libera definitivo al ddl sull’omicidio nautico e le lesioni personali gravi e gravissime nautiche con 268 sì, un solo voto contrario e due ...Roma, 20 set. (Adnkronos) – “L’approvazione definitiva e unanime del provvedimento che istituisce il reato di omicidio nautico, equiparandolo a quello stradale, è una notizia positiva e un intervento ...