Camera | l' omicidio nautico è legge - Ok definitivo alla tutela dello sport in Costituzione

Curiosità: L'omicidio di Stefano Cucchi avvenne a Roma il 22 ottobre 2009, mentre il giovane era sottoposto a custodia cautelare. Il 4 aprile 2022 la Corte di Cassazione ha condannato in via definitiva i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro a dodici anni di reclusione per omicidio preterintenzionale. I procedimenti giudiziari hanno coinvolto anche da un lato i medici dell'ospedale Pertini, dall'altro continuano a coinvolgere, a vario titolo, più militari dell’Arma dei Carabinieri. Il caso ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica a seguito della pubblicazione delle foto dell'autopsia, poi riprese da agenzie di stampa, giornali e telegiornali italiani. La vicenda ha ispirato, altresì, documentari e lungometraggi cinematografici.

Dopo il via libera del Senato a febbraio, è stato approvato dalla Camera con 268 sì e 1 no il progetto di legge che introduce nell'ordinamento italiano i reati di omicidio nautico e di lesioni personali nautiche.

Le pene possono arrivare a 18 anni di reclusione. Aggravanti lo stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze e la assenza di patente nautica o di assicurazione e la fuga dopo il sinistro ...Approvato il pdl che introduce il reato dell'omicidio nautico. Ricordate a Montecitorio le vittime Greta Nedrotti e Umberto Garzarella.