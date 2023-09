Calvizzano Napoli | coppia di anziani trovata morta in casa | ipotesi omicidio - suicidio

(Di mercoledì 20 settembre 2023) commenta A, in provincia di, due coniugisono stati trovati morti dai carabinieri. È accaduto in un'abitazione in via Sandro Pertini. I cadaveri dei due presentavano ferite d'...

Curiosità: Calvizzano (Calvizzàne in napoletano) è un comune italiano di 12 391 abitanti della città metropolitana di Napoli in Campania.

Anziani trovati senza vita all'interno della propria abitazione con ferite riconducibili a colpi d'arma da fuoco. E' quanto accertato dai carabinieri a, comune in provincia di, poco dopo le 10 di mercoledì 20 settembre. I militari della locale stazione sono intervenuti in un appartamento in via Sandro Pertini dopo l'allarme ...commenta A, in provincia di, due coniugi anziani sono stati trovati morti dai carabinieri. È accaduto in un'abitazione in via Sandro Pertini. I cadaveri dei due presentavano ferite d'arma da ...

Ipotesi omicidio-suicidio per gli anziani trovati morti in casa a Calvizzano (Napoli): usata un'arma da fuoco Virgilio Notizie

Marito e moglie trovati morti in casa a Calvizzano: ipotesi omicidio ... Fanpage.it

A Calvanizzano, in provincia di Napoli, due coniugi anziani sono stati trovati morti dai carabinieri. È accaduto in un'abitazione in via Sandro Pertini. I cadaveri dei due presentavano ferite d'arma d ...In un appartamento di Calvizzano, provincia di Napoli, sono stati trovati i corpi di una coppia di anziani: l'ipotesi è quella di un omicidio-suicidio ...