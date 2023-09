Calvano | “Il Benevento ha raccolto meno di quanto meritava ma il Taranto se la gioca”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiVigilia di campionato per il. Nel primo turno infrasettimanale della stagione, la Strega riceverà al “Ciro Vigorito” la visita deldi Eziolino Capuano. Ionici che torneranno in campo dopo il rinvio della sfida con il Messina a causa dell’indisponibilità dello stadio “Iacovone“. “Ci sono due aspetti da valutare“, è il pensiero di Simone, rilasciato ai microfoni di Antenna Sud, “da una parte abbiamo avuto modo di integrare meglio qualchetore nuovo, dall’altra parte, però, la mancanza di continuità può averci un po’ destabilizzato. Abbiamo avuto la possibilità di riposare, ma continuare are sarebbe stata la cosa migliore”. La marcia, come detto, ripartirà da: “Affronteremo una squadra forte, ha ...

msxml3.dll

error '80072ee2'

The operation timed out

/soluzioni-cruciverba/wikinewsearc1.asp , line 82

... ora i rossoblu sono focalizzati sulla imminente trasferta di. La gara è in programma ... mister Capuano continuerà a puntare su Vannucchi, Antonini ed Enrici in difesa, in mezzoe ...... vince ilSport Ricerca per: Home Sport Picerno - Taranto, pari e patta: Cianci risponde ... De Santis, Antonini, Enrici; Mastromonaco,, Zonta, Ferrara; Kanoutè, Cianci, Bifulco. I ...

Calvano: "Il Benevento ha raccolto meno di quanto meritava ma il ... anteprima24.it

Benevento-Taranto dove vederla: Sky, Rai o Dazn Canale tv ... Goal.com

Costretto a mordere il freno nello scorso fine settimana, il Taranto sta per riaccendere i motori. Saltata la sfida interna contro il Messina ...Benevento-Taranto si gioca giovedì 21 settembre alle 18.30 al Vigorito, per la quarta giornata di Serie C,: le probabili formazioni ...