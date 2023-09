Calhanoglu out | Asllani in Real Sociedad-Inter! Ma c’è un piano B ? CdS

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L’infortunio dicomplica un po’ le cose a Inzaghi per-Inter. Al suo posto pronto Kristjan, ma viva anche un’altra soluzione DOPPIA IDEA ? Oggi-Inter a San Sebastian. Non sarà della partita, che ha accusato un affaticamento muscolare. Per lui niente esordio in Champions League. Insieme al turco fuori anche Juan Cuadrado. Inzaghi, dunque, dovrà trovare una soluzione per sopperire all’assenza del regista. Pronto Kristjan, il sostituto designato dell’ex Milan. Ma c’è anche l’ipotesi di unB, che prevede l’accentramento di Mkhitaryan da play e l’inserimento di Frattesi a sinistra con Barella centro-destra. Fonte: Corriere dello Sport ? Giorgio Coluccia Inter-News - ...

Curiosità: Hakan Çalhanoglu (IPA: ['hakan 'tahanou]; Mannheim, 8 febbraio 1994) è un calciatore turco, centrocampista dell'Inter e della nazionale turca, di cui è capitano.

Inzaghi sceglie Asllani: dovrebbe esserci l'albanese in cabina di regia al posto diper un affaticamento all'adduttore della coscia sinistra). In difesa esordio per Pavard, preferito a Darmian. De Vrij al centro, Bastoni più di Acerbi per l'altra maglia. Ancora dalla ...Ci sarà un assenza importante in regia, connella rifinitura ad Appiano Gentile: 'Se giocherà Asllani Assolutamente sì, ha lo stesso ruolo di. Tante società lo avevamo ...

