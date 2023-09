Calendario Mondiali lotta 2023 oggi | orari 20 settembre | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Altre tre italiane impegnate quest’nella quinta giornata dei Campionatidi, in corso di svolgimento alla Stark Arena di Belgrado e validi come primo evento di qualificazione a cinque cerchi per i Giochi di Parigi 2024. Day-5 interamente dedicato al settore femminile, con l’assegnazione dei primi quattro titoli e le eliminatorie di quattro nuove categorie. Torna in azione la campionessa mondiale juniores dei 57 kg Aurora Russo, sconfitta nettamente ieri al debutto dalla giapponese Tsugumi Sakurai e ripescata successivamente grazie all’approdo in finale della nipponica. La piemontese classedovrà però vedersela al primo turno dei recuperi con la bielorussa (argento a Tokyo 2021) Iryna Kurachkina in una sfida davvero complicata. Cominciano nel frattempo il loro percorso ...