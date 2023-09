Calendario Champions League calcio oggi in tv | orari partite mercoledì 20 settembre | programma | streaming Sky e Prime

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La UEFA2023/2024 adesso non ha più intenzione di fermarsi. La massima competizione europea per club è ufficialmente iniziata ieri con leottodel primo turno. Sedici le squadre in gioco che hanno regalato emozioni, gol e soprattutto spettacolo. Le stelle in campo non sono mancate così come le sorprese: su tutte il clamoroso pareggio della Lazio contro l’Atletico Madrid arrivato al 95esimo con il gol del portiere Provedel. LA DIRETTA LIVE DI BRAGA-NAPOLI DALLE 21.00 LA DIRETTA LIVE DI REAL SOCIEDAD-INTER DALLE 21.00 Anche il Milan ha giocato e ottenuto un pari contro il Newcastle ma per 0-0. E, volendo rimanere in tema club italiani, non vanno dimenticati il Napoli e l’Inter. Quest’i partenopei a partire dalle 21.00, affronteranno in trasferta il Braga in un match ...

non certo dei più facili, visto che al Meazza sono arrivati Monza e Fiorentina, battute ...punteggio pieno in campionato e si affacciano alla prima delle sei partite del girone di...

Oggi mercoledi 20 settembre si torna in campo per la prima giornata di Champions League. Alle 21 i l Napoli, in trasferta in Portogallo, affronta il Braga (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming ...