(Di mercoledì 20 settembre 2023) Le immagini di Carlocheildi Giulia, deputata e vice presidente diunadel partito, sono divenute virali in poche ore. “dei parlamentari con ospite di livello. Benvenuto Ulysse”, così l’ex ministro dello Sviluppo economico nei governi Renzi e Gentiloni commenta le fotografie che ha postato sul proprio canale Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luce! (@luce.news) Il rientro al lavoro dopo il congedo Un commento da cui – ilarità scaturita a parte – nascono facilmente alcune riflessioni su temi di forte attualità, come la necessità da parte delle neo mamme di rientrare al lavoro dopo il congedo di maternità e, allo ...

Curiosità: Carlo Calenda (Roma, 9 aprile 1973) è un ex dirigente d'azienda e politico italiano, dal 13 ottobre 2022 senatore della Repubblica e dal 20 febbraio 2022 segretario di Azione, partito di cui è il principale fondatore nel 2019 e, fino alla sua elezione a segretario, il leader.

Si tratta della deputata Isabella De Monte ,ha lasciato il partito di Carloper abbracciare Matteo Renzi e dell'ex vicepresidente vicaria del Senato Rosa Maria Di Giorgi del Pd. Italia ...... in via Campriani,ha consentito di trovare, in un armadio, 145 panetti e 23 ovuli di hashish ... Passa con

Calenda che culla il figlio della collega Pastorella, durante una riunione di Azione, fa riflettere - Luce 20 Luce

Calenda alla riunione di Azione culla Ulysse il figlio della vicepresidente. FOTO Sky Tg24

Italia Viva fa campagna acquisti e nei ranghi renziani arrivano due nuove figure, in uscita da Azione e dal Pd. Si tratta della deputata Isabella De Monte, che ha lasciato il partito di Carlo Calenda ...È virale l'immagine di Carlo Calenda in versione tata che, durante una riunione con i suoi, culla il neonato figlio della deputata Giulia Pastorella, vicepresidente di Azione. Il ...