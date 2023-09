Calcio | Turchia esonera Kuntz | in arrivo Montella

Curiosità: La nazionale di calcio della Turchia (in turco Türkiye millî futbol takimi) è la rappresentativa di calcio della Turchia ed è posta sotto l'egida della federazione calcistica turca; è affiliata all'UEFA dal 1962.

Stefan Kuntz non è più il commissario tecnico della: il tedesco è stato esonerato dopo i deludenti risultati della nazionale turca e al suo posto è in arrivo Vincenzo Montella. Secondo i media turchi, l'ex attaccante, che per due stagioni ha ......- campionato diserie A / Fiorentina - Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Vincenzo Montella Montella, dopo l'esperienza con l'Adana Demirspor , tornerà ad allenare in, ...

Montella ha detto sì: torna in Turchia, guiderà la nazionale La Gazzetta dello Sport

Montella ricomincia dalla Turchia. Per la seconda volta nella sua carriera, ma ora dalla Nazionale TUTTO mercato WEB

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Stefan Kuntz non è più il commissario tecnico della Turchia: il tedesco è stato esonerato dopo i deludenti risultati della nazionale turca e al suo posto è in arrivo Vincenzo ...Ora spazio a Vincenzo Montella, che è pronto a firmare il contratto per la panchina della Turchia. Questo il comunicato ... Kuntz per il suo contributo alla nostra squadra nazionale di calcio e gli ...