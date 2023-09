Calcio | Tottenham Grave infortunio per Perisic | legamento crociato ko

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L'ex Inter si è infortunato in allenamento, necessario l'intervento chirurgico LONDRA (INGHILTERRA) - Brutte notizie in casae soprattutto per Ivan. L'esterno degli Spurs e della ...

Curiosità: Il Tottenham Hotspur Football Club (pron. 'ttnm 'htspr), noto più brevemente come Tottenham Hotspur o semplicemente Tottenham, è una società calcistica inglese avente sede nell'omonimo sobborgo di Londra sito nel borgo di Haringey. Milita nella Premier League, la massima divisione del campionato inglese di calcio, e disputa le partite interne al Tottenham Hotspur Stadium (2019), che ha sostituito lo storico impianto di White Hart Lane (1889).

L'ex Inter si è infortunato in allenamento, necessario l'intervento chirurgico LONDRA (INGHILTERRA) - Brutte notizie in casae soprattutto per Ivan Perisic. L'esterno degli Spurs e della Croazia si è infortunato durante un allenamento e, secondo quanto reso noto dal club londinese, ha riportato la rottura del ...Ilnon potrà contare per molto tempo sulle prestazioni di Ivan Perisic . L'esterno ex Inter ha subito un infortunio grave, relativo alla rottura del legamento crociato del ginocchio destro. A ...

