Calcio | Roma; Smalling e Pellegrini ancora fuori | recupera Aouar

Curiosità: L'Associazione Sportiva Roma (AFI: /assoa'jone spor'tiva 'roma/), meglio nota come AS Roma o più semplicemente Roma, è una società calcistica italiana con sede nella città di Roma. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano. Fondata nel 1927 grazie alla fusione di tre squadre, ha come colori sociali il rosso e il giallo, tonalità cromatiche corrispondenti al gonfalone del Campidoglio. Includendo la stagione 2023-2024, la Roma ha partecipato a 95 campionati nazionali (91 in Serie A, tre in Divisione Nazionale e uno in Serie B).

...30), arbitro: Marcenaro Atalanta - Cagliari (24/09, ore 15), arbitro: Feliciani Udinese - Fiorentina (24/09, ore 15), arbitro: Chiffi Bologna - Napoli (24/09, ore 18), arbitro: Ayroldi Torino -(...Ad arbitrare l'incontro sarà Giovanni Ayroldi di Molfetta, mentre alle 20.45 chiuderà il quadro Torino -, posticipo assegnato a Marco Guida di Torre Annunziata. SERIE A - 5GIORNATA - 24/...

Roma-Frosinone, biglietti in vendita dalle ore 12 del 19 settembre AS Roma

Venrdì sera, allo stadio 'Renzo Barbera', la sfuda che aprirà il programma del 6° turno ROMA (ITALPRESS) - Designati gli arbitri per le gare ...Giovedì sera la squadra del tecnico portoghese sarà impegnata contro lo Sheriff Tiraspol per l'esordio stagionale in Europa League. Questa mattina rifinitura a Trigoria.