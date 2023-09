Calcio | Mourinho | ' la finale di Europa League di Budapest non l' abbiamo persa' **

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Roma, 20 set. - (Adnkronos) - "Io continuerò a dire fino alla fine che ladinon l'. Ogni volta che me ne parleranno dirò che non l'". Così l'allenatore della Roma Joséin conferenza stampa alla vigilia dell'esordio stagione dicontro lo Sheriff. "Oggi però si riparte da zero -prosegue lo 'special one'- L'obiettivo intanto è qualificarsi per la prossima fase. Lo scorso anno iniziammo con una sconfitta e ci creò complicazioni, dovendo giocare poi il playoff. Se possiamo vincere il girone ovviamente sarebbe importante".

Curiosità: José Mário dos Santos Mourinho Félix, noto semplicemente come José Mourinho (IPA: [u'z mo'iu]; Setúbal, 26 gennaio 1963), è un allenatore di calcio portoghese, tecnico della Roma.

TIRASPOL (Moldavia) - Conferenza stampa per José con Rick Karsdorp alla vigilia del debutto stagionale della Roma in Europa League. I giallorossi saranno di scena domani, giovedì 21 settembre, sul campo dei moldovi dello Sheriff Tiraspol, ...

