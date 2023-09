Calcio | Milan Risentimento ai flessori per Maignan | nessuna lesione

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Buone notizie dalla risonanza magnetica alla quale si è sottoposto il portiere rossonero CARNAGO - Dopo il pareggio a reti bianche nel match del debutto di ieri in Champions League contro il Newcastle, buone notizie per ildi Stefano Pioli e per Mike. Il portiere francese nel corso del