Calcio | Milan | escluse lesioni per Maignan

(Di mercoledì 20 settembre 2023)o, 20 set. (Adnkronos) -per il portiere delMikeinfortunatosi dopo il pareggio 0-0 nel match del debutto di ieri in Champions League contro il Newcastle a San Siro. Il portiere francese nel corso della gara di ieri "ha riportato un risentimento ai muscoli flessori della coscia sinistra. La risonanza magnetica effettuata questa mattina ha escluso. L'evoluzione clinica - fa sapere il club rossonero - verrà monitorata quotidianamente".

Commenta per primo Camarda ha 15 anni ma è ormai abituato a vivere ilsotto i riflettori. Merito delche lo ha sempre protetto e coccolato. Su di lui c'è un progetto coerente che prevede una crescita step by step. Ma Francesco ha delle qualità fuori dal ......

Milano, 20 set. (Adnkronos) – Escluse lesioni per il portiere del Milan Mike Maignan infortunatosi dopo il pareggio 0-0 nel match del debutto di ieri in Champions League contro il Newcastle a San Siro ...