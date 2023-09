Calcio | Lautaro salva l' Inter | 1-1 con la Real Sociedad all' esordio in Champions

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) San Sebastian, 20 set.(Adnkronos) - L', finalista della scorsa edizione dellaLeague, riparte con un prezioso pareggio in trasferta. A San Sebastian contro lala squadra nerazzurra gioca una partita di sofferenza. Inzaghi parte con cinque novità rispetto al derby e subisce l'avvio veemente degli spagnoli: prima un palo, poi il gol di Mendez al 4'. Padroni di casa insidiosi anche nella ripresa, ma alle corde nel finale dove esce la maggiore qualità dell'che trova il pari diMartinez a 3' dal novantesimo. La serata parte male per gli ospiti, in campo con la terza maglia di color arancione: tre minuti e Dumfries spiana la strada a Tierney, solo il palo dice no a Barrenetxea. Un minuto più tardi Bastoni commette un clamoroso errore di presunzione ...