Calcio | Italiano | ' Nzola e Beltran ancora senza gol? Prima viene la squadra'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Genk, 20 set. - (Adnkronos) - "Gli attaccanti vivono per ile ne sono alla ricerca, ma bisogna pensare anche allache sta mandando tanti uomini in. Stiamo facendo ciò che va fatto sotto porta, mancano loro all'appello: vanno messi nella condizione per sbloccarsi e segnare, mala. Sono però convinto che con tutti questi impegni entrambi ci daranno una grossa mano". Così l'allenatore della Fiorentina Vincenzo, in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League contro il Genk, in merito al digiuno dadi. "È stata una grandissima soddisfazione aver superato il preliminare contro unaforte come il Rapid Vienna -prosegue ...