Calcio | Fiorentina; out Bonaventura per la sfida con il Genk

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Defezione importante per laattesa domani in casa deldalla prima gara della fase a gironi di Conference League, competizione di cui è stata finalista a giugno perdendo con il West Ham.

Curiosità: L'ACF Fiorentina, meglio nota come Fiorentina, è una società calcistica italiana con sede nella città di Firenze. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano.

Defezione importante per laattesa domani in casa del Genk dalla prima gara della fase a gironi di Conference League, competizione di cui è stata finalista a giugno perdendo con il West Ham. Tra i convocati partiti ...... penso che la squadra abbia fatto cose molto buone e altre dove è stata meglio lanel ... la squadra deve trovare le alternative, è competitiva, so che giocando aci si può far male, ...

Defezione importante per la Fiorentina attesa domani in casa del Genk dalla prima gara della fase a gironi di Conference League, competizione di cui è stata finalista a giugno perdendo con il West Ham ...Ultim'ora Fiorentina, la squadra viola è partita per Genk dove domani esordirà in Conference League senza un top del centrocampo.