Calcio | Champions | un autogol regala il successo al Napoli | Braga battuto 2-1

(Di mercoledì 20 settembre 2023), 20 set. - (Adnkronos) - Esordio inbello e fortunato per ilche si impone 2-1 acon lo Sporting grazia ad unall'88'. La squadra di Garcia gioca bene per lunghi tratti di gara e trova ilnel finale quando una deviazione di Niakate alle spalle di Matheusilagli azzurri. Ildomina nel primo tempo, crea tante occasioni, colpisce una traversa con Osimhen e passa in vantaggio con Di Lorenzo. Nella ripresa, ilnon sembra essere così pericoloso ma trova il pari con Bruma all'84', poco prima dell'episodio che decide il match. Partenza sprint delcon Ricardo Horta che non trova lo specchio della porta da posizione favorevole: ...

Curiosità: La UEFA Champions League, meglio nota come Champions League o semplicemente Champions, è la più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA. La denominazione di Champions League sostituì nel 1992 quella storica di Coppa dei Campioni propriamente detta e istituita nel 1955. Fin dalla prima edizione e per i successivi trentacinque anni, tale torneo ha contemplato esclusivamente doppi turni ad eliminazione diretta e la partecipazione delle sole società vincitrici delle varie massime divisioni nazionali; negli anni novanta i requisiti per accedere alla manifestazione furono rivisti ed ampliati, inizialmente a beneficio di alcune squadre giunte seconde nel proprio campionato e in seguito includendo anche le terze e le quarte classificate, in base alla classifica della UEFA della nazione di appartenenza. Inoltre, dal 1991 sono state introdotte una o più fasi a gironi.

Simone Inzaghi commenta così il pareggio in casa della Real Sociedad nell'esordio nerazzurro in Champions: "Affrontavamo avversario ...Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, dopo la vittoria sul campo dello Sporting Braga è intervenuto a Mediaset: "Abbiamo creato un po' di palle gol ma non siamo riusciti a concretizzarle.