Calcio | Champions League | Sporting Braga-Napoli 1-2**

(Di mercoledì 20 settembre 2023), 20 set. - (Adnkronos) - Ilbatte 2-1 loin un match della prima giornata del gruppo C di, disputato allo stadio 'Municipal' della città portoghese. Al vantaggio degli azzurri con capitan Di Lorenzo al 46' del primo tempo, risponde Bruma all'84'. Il gol vittoria per i campioni d'Italia in carica arriva all'88' grazie all'autorete di Niakate.

Curiosità: La UEFA Champions League, meglio nota come Champions League o semplicemente Champions, è la più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA. La denominazione di Champions League sostituì nel 1992 quella storica di Coppa dei Campioni propriamente detta e istituita nel 1955. Fin dalla prima edizione e per i successivi trentacinque anni, tale torneo ha contemplato esclusivamente doppi turni ad eliminazione diretta e la partecipazione delle sole società vincitrici delle varie massime divisioni nazionali; negli anni novanta i requisiti per accedere alla manifestazione furono rivisti ed ampliati, inizialmente a beneficio di alcune squadre giunte seconde nel proprio campionato e in seguito includendo anche le terze e le quarte classificate, in base alla classifica della UEFA della nazione di appartenenza. Inoltre, dal 1991 sono state introdotte una o più fasi a gironi.

SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - Finisce 1 - 1 il match tra Real Sociedad e l'Inter , prima giornata della fase a gironi dellaLeague. I nerazzurri acciuffano il pareggio nel finale con Lautaro Martinez , dopo essere andati sotto ad inizio gara (gol di Brais Mendez al quarto minuto) ed aver rischiato più volte di ...Episodio da moviola nel secondo tempo di Real Sociedad - Inter . Al 66' Nicolò Barella si becca il rosso diretto per aver - nelle intenzioni dell'arbitro Oliver - calpestato Brais Mendez che si ...

Ma non è colpa del Napoli se sono approdati in Champions. Il Napoli la partita la gioca e la ... quello che si divorò Ciro Muro nella remota Tolosa nel 1986. Osimhen calcia sul portiere. I portoghesi ...sappiamo giocare a calcio e spero stasera si possa vedere il vero Napoli". Ancora dubbi su Natan. L'esordio a Genova è saltato per l'assenza dell'ultimo momento di Rrahmani, potrebbe slittare ancora ...