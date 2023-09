Calcio | Champions League | Real Sociedad-Inter 1-0 alla fine del primo tempo

(Di mercoledì 20 settembre 2023) San Sebastian, 20 set. -(Adnkronos) - Laè in vantaggio per 1-0 sull'deldel match valido per la prima giornata del gruppo D di, in corso di svolgimentoe Arena di San Sebastian. A decidere sin qui la partita il gol di Mendez al 4'.

Curiosità: La UEFA Champions League, meglio nota come Champions League o semplicemente Champions, è la più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA. La denominazione di Champions League sostituì nel 1992 quella storica di Coppa dei Campioni propriamente detta e istituita nel 1955. Fin dalla prima edizione e per i successivi trentacinque anni, tale torneo ha contemplato esclusivamente doppi turni ad eliminazione diretta e la partecipazione delle sole società vincitrici delle varie massime divisioni nazionali; negli anni novanta i requisiti per accedere alla manifestazione furono rivisti ed ampliati, inizialmente a beneficio di alcune squadre giunte seconde nel proprio campionato e in seguito includendo anche le terze e le quarte classificate, in base alla classifica della UEFA della nazione di appartenenza. Inoltre, dal 1991 sono state introdotte una o più fasi a gironi.

Papera clamorosa di Andre Onana , portiere del Manchester United, che ha regalato il vantaggio al Bayern Monaco nella sfida della fase a gironi diLeague 2023/2024. Il portiere ex Inter non è infatti riuscito a respingere un innocuo tiro dal limite di Sané e la palla è finita in porta. Emblematica la reazione dei bavaresi, visibilmente ...Estadio Municipal di Braga. Prima Giornata Gruppo C gironi eliminatori diLeague. In campo i portoghesi del Braga e il Napoli. Per aggiornamenti PREMI F5. 18 - ...- Il Braga batte ild'...

Inizia quest’oggi la Champions League 2023/24 per il Napoli. La formazione di Rudi Garcia è chiamata, per la prima volta nella storia, a onorare lo status di campione d’Italia nella massima competizio ...Juan Jesus sbaglia l'anticipo su Djalò che va via sulla destra e appoggia in area per Horta che si gira e calcia col destro. Bravo Meret a deviare in corner. 20.45 - Jens Cajuste non participerà ...