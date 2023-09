Calcio | assegnati al Catania l’utilizzo e la gestione dello stadio Angelo Massimino

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ottime notizie per il, che ha ottenuto la. La Commissione giudicatrice del Comune ha infatti concluso in maniera positiva l’iter finalizzato all’assegnazione della concessione. Decisivo l’esame della proposta presentata dal club, che ha accertato la correttezza formale e sostanziale, come comunicato dallo stesso ente locale. Ora non restano che i controlli previsti dalla legge e, una volta completate le procedure finali, finalmente ilpotrà gestire per intero l’impianto. Il club verserà al Comune un canone annuale pari a 72mila euro e si occuperà delle spese relative a utenze e manutenzione. SportFace.